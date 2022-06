Oficial: V. Guimarães confirma transferência de Gui para o Almería

Médio, de 20 anos, vai jogar na primeira divisão espanhola.

O Vitória de Guimarães anunciou, esta quinta-feira, que Guilherme Guedes foi vendido ao Almería, clube que esta época subiu à La Liga. Os vitorianos dizem que "devido a uma cláusula de confidencialidade, o valor da operação será divulgado aquando do encerramento do mercado de transferências".

Porém, de acordo com o noticiado ontem, o negócio deverá render três milhões de euros no imediato, mais dois mediante o cumprimento de certos objetivos.

O jogador português assinou um contrato válido por seis temporadas.

Gui, como é conhecido no mundo do futebol, fez dez temporadas com o emblema do Vitória ao peito. Em 2021/22 realizou nove jogos pela equipa principal.