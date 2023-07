Lateral esquerdo despede-se do Bessa ao fim de três anos e assina pelos vitorianos.

O Boavista anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a transferência a título definitivo de Ricardo Mangas, tal como O JOGO noticiou. Os axadrezados mantêm 20% dos direitos económicos do jogador e encaixam um milhão de euros com o negócio.

O lateral esquerdo, de 25 anos, jogou nos axadrezados durante três temporadas - em 2021/22 foi emprestado ao Bordéus - e realizou 61 jogos.