Oficial: Paulo Turra é o sucessor de Moreno no Vitória

Paulo Turra assume o comando da equipa principal do Vitória de Guimarães

Sõ faltava a oficialização e essa chegou esta segunda-feira: Paulo Turra é o novo treinador do Vitória de Guimarães, sucedendo no cargo a Moreno, que deixou o clube minhoto logo após a primeira jornada da I Liga Betclic.

O treinador brasileiro assinou por duas temporadas, regressando a um clube onde já esteve como jogador, estando a estreia no banco agendada para o jogo com o Vizela, no próximo domingo, no Estádio D. Afonso Henriques.

Paulo Turra vai liderar o primeiro treino já esta terça-feira, que decorrerá à porta fechada na Academia do clube.