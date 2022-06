Oficial: Mikel Villanueva é jogador do V. Guimarães

Contratação anunciada esta segunda-feira

O Vitória de Guimarães anunciou esta segunda-feira a contratação de Mikel Villanueva, defesa-central que nas duas últimas épocas representou o Santa Clara. "O central venezuelano, de 29 anos, junta-se aos Conquistadores, numa operação que não envolve contrapartidas financeiras, com o Vitória a ficar com 100% dos direitos económicos do jogador", refere o comunicado do clube minhoto. O contrato liga o jogador venezuelano ao Vitória até junho de 2025.

"Natural de San Cristóbal, Mikel Villanueva já representou a Seleção A da Venezuela por 32 vezes, e vai para a terceira temporada no futebol português, depois de duas épocas ao serviço do Santa Clara, onde fez 61 jogos oficiais e marcou em duas ocasiões pelos açorianos", assinala o Vitória.