Oficial: Miguel Maga prolonga ligação ao Vitória até 2025

Lateral estreou-se esta época na equipa principal e fixou-se como titular no lado direito da defesa vimaranense

Produto da formação, Miguel Maga vai continuar a defender as cores do Vitória de Guimarães. O jovem lateral renovou contrato com o emblema vimaranense até 2025.

Nas camadas jovens do Vitória de Guimarães desde 2019, Miguel Maga estreou-se esta época na equipa principal, agarrando o lugar de titular no lado direito da defesa.

Desde que foi suplente utilizado na estreia, Miguel Maga foi sempre titular no Vitória de Guimarães de Pepa, cumprindo mesmo os 90 minutos nos oito últimos jogos.