Oficial: Miguel Luís diz adeus ao Vitória e segue para a Polónia

Médio formado no Sporting vai jogar no Rakow Czestochowa

Está encontrada a solução para o futuro de Miguel Luís. O médio, que não contava para o Vitória de Guimarães de Pepa, vai jogar nos polacos do Rakow Czestochowa a partir desta época.

Em comunicado publicado no site oficial, os vimaranenses confirmaram a desvinculação com o jogador, num negócio que deixa o Vitória com direito a 40% do valor de uma futura transferência, sendo que metade terá de ir necessariamente para os cofres do Sporting.

Os polacos do Rakow Czestochowa terminaram a época passada no segundo lugar do campeonato polaco, conquistando a Taça do país pela primeira vez.