Oficial: Hélder Sá segue o mesmo caminho de Maga e renova com o Vitória até 2025

Lateral esquerdo de 19 anos fez a estreia ainda na época passada, mas só este ano tem tido mais protagonismo. Anterior contrato vigorava até 2023

Estes têm sido dias de renovação para o Vitória de Guimarães. Depois das prolongações dos vínculos de Dani Silva, capitão da equipa B, e de Miguel Maga, é Hélder Sá a merecer a confiança da nova direção vimaranense.

Hélder Sá, lateral esquerdo de apenas 19 anos, renovou o seu contrato por mais dois anos, ficando ligado aos Conquistadores até 2025, como Miguel Maga, lateral do lado contrário que oficializou a sua renovação no dia de ontem.

Produto das escolas de formação do Vitória de Guimarães, Hélder Sá fez a estreia na equipa principal ainda na época passada, mas só este ano, com Pepa, é que tem tido algum protagonismo, com 12 jogos disputados no total, oito a titular.