Oficial: Flávio Meireles cessa funções no V. Guimarães

V. Guimarães anunciou a saída de Flávio Meireles, que desempenhava o cargo de coordenador das equipas profissionais.

A saída já estava confirmada, mas só agora foi oficializada. O Vitória de Guimarães comunicou que Flávio Meireles cessou funções no clube, deixando de ser o coordenador das equipas profissionais.

"Flávio Meireles ficará na história do clube pelo exemplo de liderança, personalidade e competência demonstrados desde que entrou no clube há 30 anos. O Vitória SC deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Flávio Meireles, despedindo-se de um dos seus maiores representantes. Até breve!", lê-se na nota oficial do emblema vitoriano.