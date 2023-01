Oficial: Burnley anuncia Lyle Foster e V. Guimarães lucra com o negócio

Lyle Foster deixou o V. Guimarães em 2022 e rumou ao Westerlo. Agora, mudou-se para o Burnley e os conquistadores lucram com a transferência.

O avançado Lyle Foster foi confirmado, esta quarta-feira, como reforço do Burnley, líder do Championship, a segunda divisão do futebol inglês. E o V. Guimarães vai lucrar com este acordo, pois assegurou 15 por cento de uma mais-valia futura quando transferiu, por um milhão de euros, o sul-africano para o Westerlo, em maio de 2022.

O negócio fez-se por onze milhões de euros, aos que podem acrescer outros três, consoante o cumprimento de determinados objetivos. Assim sendo, os vitorianos vão encaixar cerca de 1,65 milhões de euros.

Os valores não foram revelados pelos clubes, mas a imprensa inglesa fala em sete milhões de euros, o que permitirá aos vitorianos encaixar 900 mil euros.

Esta temporada, Lyle Foster marcou oito golos e fez três assistências em 21 jogos pelo Westerlo, da Bélgica. Assinou até 2027 pelo Burnley.