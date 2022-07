Oficial: André Silva é reforço do Vitória de Guimarães

Vitória de Guimarães anunciou a contratação do avançado ex-Arouca.

Tal como O JOGO avançou em tempo oportuno, André Silva, avançado que em 2021/22 se destacou ao serviço do Arouca, é reforço do Vitória de Guimarães, oficializou o emblema minhoto esta sexta-feira.

Com dez golos e três assistências somadas em 34 jogos disputados pelo Arouca, na época passada, o jogador de 25 anos assinou um contrato válido até 2026.

Depois de o Braga ter tentado (sem êxito) a contratação do avançado, com o Arouca a considerar baixa a oferta apresentada e a apontar para a cláusula de rescisão fixada em cinco milhões de euros, o rival do Minho entrou na corrida e acabou por fechar negócio, numa operação em que fica detentor de 25% dos direitos económicos do brasileiro a troco de um milhão de euros, podendo depois adquirir até 80% dos direitos desportivos.