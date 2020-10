"O Vitória vai coxo para o dérbi, mas vamos brindar os adeptos com um triunfo"

João Henriques, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão do dérbi de domingo frente ao Braga.

Que Vitória se vai apresentar no dérbi? "Vai ser um Vitória à imagem daquilo que foi na primeira parte do jogo com o Boavista: competitivo, agressivo e a saber o que deve fazer em todos os momentos do jogo. É um jogo de características diferentes e, mesmo sem adeptos, será encarado da mesma forma, com a ambição de ganhar. Queremos ganhar todos os jogos, em casa ou fora. O adversário terá de ter maior competência do que nós para nos ultrapassar, este e os outros todos".

Impressões sobre o Braga: "É uma equipa competente. No seu último onze, apresentou oito jogadores que já lá estão há vários anos. Isso significa que tem estabilidade. É uma equipa estável, apesar de ter um novo treinador. Os seus jogadores conhecem-se bem e isso é sempre uma vantagem para os jogos deste campeonato. Por outro lado, tem individualidades de muita competência. É uma equipa sólida, com uma dinâmica muito própria e jogadores que conseguem desbloquear sozinhos os jogos. Será uma equipa forte por certo".

Tempo para trabalhar e equipa mais descansada do que o Braga: "O conhecimento que vamos tendo da equipa é maior a cada dia que passa. Vamos tendo tempo e espaço para consolidarmos as ideias. O Braga tem com jogadores que estão lá há pelo menos três anos anos; o Vitória é exatamente o oposto, daí precisarmos de mais tempo. Quem joga aqui precisa de conhecer o clube e as suas exigências. Temos 12 treinos e isso é muito curto. Mas de dia para dia a informação que temos, e que vamos passando, é cada vez maior. Estamos cada vez mais competentes, sabendo que também se vão verificar retrocessos. Noto nos treinos que os jogadores percebem exatamente o que lhes é pedido. E não vejo qualquer tipo de vantagem em termos tido mais tempo de descanso. Ganham-se coisas e perdem-se outras com isso. A fadiga ainda não se acentua nesta altura da época".

Mais um ponto somado do que o Braga: "Queremos ficar a quatro pontos de vantagem até porque ainda estamos na fase inicial do campeonato. O Braga é um adversário direto e queremos ficar a quatro, queremos ir embora. É dessa forma que encaramos o jogo".

A falta do público: "Deixa-nos tristes essa ausência e ainda por cima num jogo tão especial. Precisamos da ajuda deles e gostamos do ambiente do nosso estádio, cheio de adeptos. Infelizmente, não podemos contar com esse acréscimo de qualidade. O Vitória vai coxo para o dérbi por causa dessa falta dos adeptos, mas vamos brindá-los com um triunfo. Temos que dar-lhes essa alegria. Fora do estádio, vão festejar depois a nossa vitória".