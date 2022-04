"O Vitória tem apostado mais nos jovens e está a olhar para a qualidade que tem dentro de portas"

Miguel Maga teceu declarações aos canais oficiais do Vitória de Guimarães depois de confirmada a renovação de contrato até 2025

Sentimentos após renovação: "É uma felicidade enorme. Um sentimento de confiança mútua entre mim e o clube, sinal de compromisso e de foco em continuar a melhorar. Sinto-me em casa, as pessoas em Guimarães são simpáticas, gostam de mim. Guimarães é uma cidade linda, gosto de estar aqui e gosto de estar no Vitória. Este é um prolongar de uma ligação que estou a gostar muito."

Adaptação a Guimarães: "A adaptação foi tranquila, aconteceu tudo muito rápido desde que estava na equipa B. Tenho estado bem, tanto para mim, como para o Vitória, temos tido resultados e temos de continuar. O Vitória tem apostado mais nos jovens e está a olhar para a qualidade e talento que tem dentro de portas."

Objetivos coletivos e individuais: "Ainda há muito para melhorar. A cada ano que passa queremos estar nas competições europeias e é sempre esse o nosso objetivo. Os adeptos podem ter a confiança de que vou continuar a trabalhar da mesma maneira, sempre com o mesmo foco, e tentar dar-lhes alegrias, que também serão as minhas e as do Vitória."