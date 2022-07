"O Vitória não é o projeto da minha vida, é um dos projetos. Tem princípio, meio e fim"

Declarações do presidente do Vitória de Guimarães, a propósito da saída de Pepa

Projeto do Vitória: "Quando entrámos num projeto como o Vitória. O Vitória não é o projeto da minha vida, é um dos projetos. Temos família. Tem princípio, meio e fim. Estou aqui para defender os interesses do Vitória. Se há pessoas que não concordam, é normal, vivemos numa democracia e amamos o Vitória. Vamos tomar as decisões para o Vitória ser cada vez maior e com um passivo cada vez menor."

Instabilidade passada: "Não podemos ficar reféns do passado. Temos de aprender e tentar não repetir. O núcleo não estava alinhado quanto ao futuro. Mais tarde ou mais cedo, o fim era inevitável. Sentindo isso, sentindo também o momento que se passou durante a manhã... há coisas que são inevitáveis. Quando isso é tocado, as coisas têm de ser feitas. Admito que haja sócios que não concordem."