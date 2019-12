"O Vitória merecia mais pontos do que aqueles que somou"

Declarações de Ivo Vieira depois do jogo do Vitória de Guimarães em casa do Eintracht Frankfurt (2-3).

Balanço: "Independentemente do que acontecesse hoje, ficou uma marca daquilo que o Vitória fez em todos os jogos. Ficou uma imagem muito boa do futebol português, foi competitivo, merecia mais pontos do que aqueles que somou, mas o merecer... Temos de fazer por isso e somar pontos."

Onde custou mais perder pontos: "Na casa do Arsenal, estivemos a ganhar por duas vezes e perdemos o jogo em bolas paradas, nos últimos cinco minutos; em casa, fomos mais fortes do que o Arsenal e não conseguimos ganhar. Fomos mais fortes do que o Eintracht e não conseguimos ganhar. Mas, é bom que se saliente o crescimento desta equipa. Não vencemos os três primeiros jogos e tentámos perceber. Havia aquelas dores de crescimento de que eu tanto falava. Os jogadores tinham de ganhar maturidade, ter mais destes jogos para ganharem solidez. A equipa vem crescendo nos últimos três jogos, empatou com o Arsenal e com o Liège e acabou por ganhar, hoje, em Frankfurt, num campo extremamente difícil; já no lançamento o tinha dito e é uma realidade. Hoje, é uma vitória com todo o mérito dos jogadores."

Recado: "Quero dar aqui uma palavra sentida aos nossos adeptos. Estiveram aqui, mais uma vez, num ambiente muito fervoroso, tal e qual o nosso, em casa. A vitória também é para os que não puderam vir, porque sabemos que eles lutam, acreditam no que fazemos e vamos continuar a lutar, a brigar, a tentar conquistar o máximo de pontos possível, já não nesta prova, mas virando para o campeonato. Vamos ter um jogo extremamente difícil já no domingo, temos de recuperar esta gente, aproveitar a alavancagem deste jogo, mas, temos de ser muito fortes, como fomos hoje, se não, vamos ter muita dificuldade contra o Gil. Temos de virar baterias para aí e correr atrás daquilo em que acreditamos, que são as vitórias. Temos qualidade para lutar por isso."

Paragem dará novo fôlego para Taça da Liga e campeonato: "O que prometo aos adeptos é o que disse aquando da minha chegada ao Vitória. É lutar, fazer tudo para ganhar, tentar fazê-los felizes. Lutar tanto como eles para conseguir o máximo de vitórias. Isso podem exigir de nós. Eu tenho a consciência completamente tranquila quanto ao meu trabalho, ao dos atletas, ao nosso profissionalismo. Obviamente, nem sempre as coisas nos correm de feição, mas, lutamos por elas. O alívio, em termos de calendário, não vai acrescentar nada. Temos de continuar muito competitivos, fazer um bom campeonato, que temos obrigação disso, e tentar conquistar um espaço na final four, que é já praticamente daqui a uma semana".