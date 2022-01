O Vitória de Guimarães oficializa transferência de Pedro Henrique

O central de 29 anos somou mais de 150 jogos ao serviço do Vitória, entre 2015 e 2020, e vai prosseguir agora a carreira em Singapura

O Vitória de Guimarães oficializou esta quinta-feira a transferência de Pedro Henrique para um clube da Singapura, confirmando a notícia atempadamente avançada por O JOGO.

"A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD informa que acertou a desvinculação com o jogador Pedro Henrique após acordo com o Lion City Sailors, que paga 1,3 milhões de euros pela contratação do defesa brasileiro", lê-se na nota publicada no site oficial do clube vimaranense.

O central de 29 anos somou mais de 150 jogos ao serviço do Vitória, entre 2015 e 2020, e vai prosseguir agora a carreira em Singapura, depois de empréstimos ao Al-Wehda, da Arábia Saudita, e ao Atlético Goianense, do Brasil. Na semana passada, Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, já anunciara a decisão do Vitória de Guimarães. "O clube dele mandou um documento a pedir o retorno. O jogador comunicou-me que foi vendido para um clube de Singapura", afirmou, na altura, o presidente do emblema brasileiro.