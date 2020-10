O V. Guimarães e a luta por um lugar europeu: "Há uma certeza", diz João Henriques

Treinador do V. Guimarães fez a antevisão ao jogo com o Gil Vicente (domingo, às 17h30) em conferência de imprensa.

O jogo em Barcelos e as dificuldades na finalização: "Em todos os jogos o objetivo é sempre o mesmo: ganhar independentemente do local. Não ficámos satisfeitos com o último resultado e estamos conscientes de que no processo ofensivo a equipa está em débito. Está em débito em termos de finalização e, naturalmente, queremos ser mais. Não é motivo de preocupação exagerada, mas queremos ter mais presença na área e mais remates, sendo mais objetivos. Os dois golos que marcámos não fazem jus ao que é o Vitória. Por outro lado, sofremos poucos golos, mas queremos recuperar a bola ainda mais longe da nossa baliza. Foi isso que fizemos na segunda parte do dérbi: ganhámos muitas bolas no meio campo do adversário e, com mais critério, poderíamos ter conseguido um resultado diferente. É isso que vamos tentar fazer em Barcelos".

Sobre o Gil Vicente: "O Gil Vicente é uma equipa consistente, organizada e com boas individualidades, com ideias do novo treinador. É já uma equipa sólida. Sofreu três golos no último jogo, o que não é normal, mas só nos últimos dez minutos. É uma equipa que sabe estar no momento defensivo e extremamente perigosa nas transições, explorando bem as costas dos adversários. Demonstrou isso em Alvalade e no Dragão. É uma equipa competitiva e perigosa a jogar em casa. Já era assim na época passada, durante a qual conquistou o maior número de pontos em casa. Vamos contrariar essas mais-valia sendo uma equipa novamente competitiva, a tentar pôr em prática aquilo que trabalhámos nas últimas três semanas. Estamos cada vez mais fortes e sólidos; e queremos demonstrar essa força em campo. Não queremos acumular situações desfavoráveis, queremos entrar num ciclo positivo. Queremos quebrar a última derrota e entrar num novo ciclo. Curiosamente, quando entrei no clube, deparei-me com um ciclo curioso: primeiro ir o Bessa, um jogo com um grau de dificuldade elevada, depois o dérbi minhoto e, depois do Gil, ainda teremos o Sporting em casa, antes da paragem por causas das seleções".

Mudanças? "Quando o coletivo cresce, as individualidades acabam por beneficiar disso. Quando conseguimos meter na área cinco jogadores, tendo mais presença, as probabilidades de fazermos golos são maiores. No Bessa, fizemos um golo porque tínhamos vários jogadores na área; no dérbi, o Quaresma esteve muito perto de marcar porque tínhamos também essa presença na área. Temos de colocar essas dinâmicas em campo, consolidando-as da melhor forma possível. Em todas as sessões de treino, trabalhamos posicionamento em campo e, com o acumular de jogos e treinos, vamos melhorar. Analisámos o que fizemos bem e mal no dérbi minhoto com intuito de melhorar e corrigir. Precisamos de tempo e de alguma paciência, mas temos boas individualidades".

Apuramento europeu é possível: "Há uma certeza: vamos lutar sempre pelos três pontos. Quando fiz a comparação com o Braga, referia-me aos jogadores que estão no mesmo clube há alguns anos. A experiência e a qualidade não têm que ver com a maturidade competitiva de uma equipa. E a maturidade competitiva desta equipa começou no início desta época, ao invés do Braga. É uma coisa que leva tempo. O Vitória apostou nesta estratégia e está a dar os primeiros passos neste processo de crescimento. Temos de ir ganhando. Este tipo de projetos só se tornam sólidos ganhando. Mas garanto que esta equipa vai ser sempre competitiva, em busca dos três pontos. Semana após semana, o grupo vai ficar mais sólido e maduro, percebendo o que deve fazer nos vários momentos do jogo. Cabe-nos facilitar a nossa vida perante os obstáculos que nos criarem os adversários. Queremos potenciar os talentos que temos aqui, articulando-os de forma a sermos um coletivo forte. Não queremos vitórias pontuais, queremos sequência, sendo pragmáticos nos resultados. Quando mais vezes ganharmos, melhor. Depois vamos ficar onde podemos ficar".

Ausência de Jorge Fernandes por castigo: "Encaro o próximo jogo com tranquilidade. Até temos mais soluções e isso dá boas dores de cabeça. Só tenho que escolher os melhores e, quem tem jogado, dá-nos garantias. O Zié por exemplo apareceu muito bem quando o Sacko não podia jogar. Independentemente de quem jogar, vamos ser um onze forte e competitivo"