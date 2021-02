O regresso de André André e as opções para as alas: "Sou um treinador feliz"

João Henriques comentou o facto de ter jogadores como Quaresma, Lameiras, Rochinha e Edwards para os flancos.

André André regressa este sábado, na receção ao Rio Ave, depois de cumprir um jogo de castigo na visita ao Jamor, onde o Vitória de Guimarães empatou a um golo com o Belenenses.

João Henriques respondeu assim à questão sobre o que a equipa ganha com a reentrada do capitão. "O regresso do André é no mesmo sentido do que disse sobre a sua ausência. O André dispensa apresentações e é mais uma solução para este jogo. É uma peça de relevo aqui dentro por aquilo que tem apresentado. Fora das quatro linhas tem muita importância porque é o capitão. Tem muitos pontos positivos o seu regresso".

O treinador do Vitória tem Quaresma, Lameiras - titulares com o Belenenses -, Rochinha e Edwards como opções para as alas. E na antevisão do jogo com o Rio Ave, admitiu: "Sou um treinador feliz, são todos diferentes, mas todos têm qualidade. Dão-nos a possibilidade de abordar todos os jogos de forma diferente, podemos apresentar surpresas para que os adversários não se sintam confortável. É uma mais-valia para nós ter jogadores que fazem as coisas de forma diferente".