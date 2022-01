Mural que "perpetua sorriso de Neno" inaugurado no Estádio D. Afonso Henriques

O mural de homenagem a Neno, que visa "perpetuar o sorriso" do antigo guarda-redes internacional pela seleção portuguesa , que morreu em 10 de junho de 2021, foi inaugurado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O pano que cobria a obra elaborada por Miguel Mazeda caiu por volta das 19:00, ouvindo-se uma salva de palmas das mais de 200 pessoas que assistiram à cerimónia, entre as quais o presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e a viúva do ex-futebolista e dirigente dos vitorianos, Simone Barros.

O responsável máximo pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, frisou que o antigo guarda-redes sobressaía "pelo carinho e pelo compromisso" como que se envolvia nos projetos.

"O que Neno era dentro do campo era aquilo que era fora do campo. Em 2015, quando abraço esta carreira como dirigente [na Liga], o primeiro telefonema que recebi foi do Neno. Incentivou-me. Quando pensámos no programa de embaixadores do futebol português, foi a primeira pessoa convidada", confessou, antes de oferecer ao presidente do Vitória a camisola de Neno alusiva a essa iniciativa da Liga.

Em representação dos jogadores vitorianos, o extremo Rochinha frisou que a "homenagem demonstra a grandeza de Neno", pessoa que, no dia a dia do clube vimaranense, era "muito mais do que um funcionário", carregando um "imenso sorriso" que será "eterno".

Nascido em 27 de janeiro de 1962, na Cidade Velha, em Cabo Verde, Adelino Barros, conhecido como Neno no futebol, morreu a 10 de junho de 2021, em Guimarães, vítima de morte súbita.

Formado no Barreirense, o antigo guarda-redes representou ainda o Vitória de Guimarães, como futebolista e dirigente, o Benfica e o Vitória de Setúbal, tendo contabilizado nove internacionalizações com a camisola de Portugal.