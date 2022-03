"O Pepa é o treinador do Vitória e o meu treinador", garante António Miguel Cardoso

Declarações de António Miguel Cardoso, recém-eleito presidente do Vitória de Guimarães, ao Canal 11

A pressão dos adeptos: "É uma massa de adeptos muito entusiasmada que praticamente nos julga hora após hora. Se encararmos isso de forma positiva, o Vitória vai crescer como pretendemos. Não podemos é gerir preocupados com aquilo que podem dizer de nós. Sei perfeitamente para onde quero ir. Se não quisesse ser criticado, ficava em casa. Vou tomar sempre decisões em benefício do Vitória, sabendo que vou ser sempre criticado. Quero é potenciar a paixão dos adeptos. Tem havido um clima de guerrilha internamente e isso tem de acabar. O clube tem de baixar custos para poder crescer".

Se Pepa não chegar às competições europeias: "O Pepa é o treinador do Vitória e o meu treinador. Até nós entrarmos, ele não teve o apoio de uma direção forte. Nesta altura ele e os jogadores estão protegidos pela nova direção. Ele só não foi potenciado porque não estava resguardado, mas já se nota a diferença no balneário. Há uma energia nova, um novo empenho. Não sabemos o futuro, mas o Pepa é o nosso treinador para o presente e, acreditamos, que será para o futuro. Aliás, na planificação para o futuro, contamos com ele".

Objetivos: "O primeiro objetivo que impus à equipa é que os jogadores se divirtam, dando tudo em campo e que se apoiem mutuamente. Dando tudo em campo, vamos estar sempre mais próximos de ganhar. Temos que dar tudo em campo. A aposta do Vitória será sempre na formação, de forma contínua. Queremos que um jogador da formação veja o Estádio D. Afonso Henriques".

As receitas: "Partimos para a nova época sem receitas, porque já antecipamos as receitas da televisão. É preciso fazer magia, apostando nos jovens jogadores e em jogadores em fim de contrato. Vamos potenciar parcerias com clubes estrangeiros. Não podemos gastar milhões nos próximos anos. Temos que potenciar jovens ou jogadores de baixo custo, procurando no mercado nacional"

Sobre Diogo Boa Alma: "É um grande gestor de homens, transmite paz aos clubes. E com pouco é capaz de fazer mais. Com um custo reduzido, foi capaz de potenciar jogadores no Santa Clara".