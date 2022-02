O outro golo de Nélson da Luz no dérbi: avançado fez a jornada mágica para adepta

Angolano voltou a entrar e a marcar, num dérbi que tornou inesquecível também fora das quatro linhas.

O triunfo (2-1) do Vitória sobre o Braga, em Guimarães, mostrou a faceta mais emotiva do plantel de Pepa. As coisas podem nem sempre ser um mar de rosas, mas ficou evidente que sente o dérbi como algo especial.

Percebeu-se na emoção com que, no final, Nélson da Luz, autor do golo decisivo, falou dos sonhos que o movem e até no dedito malandro de Maga a celebrar com a bancada visitante (registado no relatório do delegado da Liga).