Declarações de Ivo Vieira no final do jogo com o Moreirense (1-1).

Jogo: "É de ressalvar a qualidade do plantel do Moreirense. É uma equipa madura, com muitas soluções, com alas verticais e centrais com muita maturidade. Defrontámos uma equipa muito competitiva, que conhece bem o espaço em que joga e que queria somar pontos. Não sei se perdemos dois pontos, mas a nossa intenção era fazer três. Hoje não foi possível, porque o que muitas vezes faz diferença são algumas tomadas de decisão em termos defensivos e ofensivos. Tivemos o 2-1 para fazer de forma flagrante e não o fizemos. O Moreirense também fez pela vida, mas a nossa equipa procurou mais o golo.

As falhas na finalização: "Têm sido um tema bastante batido no Vitória. O Vitória é a terceira equipa com mais golos marcados no campeonato, atrás de Benfica e de FC Porto. Se somarmos os golos àqueles que fizemos na Liga Europa, não me parece que haja assim tanta falta de eficácia. Se enquadrarmos isso no número de situações que criamos, aceita-se esse tipo de observação".

O que faltou: "Faltou mais discernimento em termos defensivos. Num ou noutro lance ficamos muito expostos. Faltou também decidirmos melhor no último terço. Isso vai ao encontro da eficácia. Poderíamos fazer mais golos pelo volume".

Sobre o processo de escolha do onze: "Quem der mais sinais de que pode jogar no treino vai para jogo. O trabalho diário é que me faz tomar decisões, exceto aquelas que tenho de tomar por questões físicas".

A propósito de reencontrar o clube que treinou na época passada: "Estou muito agradecido ao Moreirense pelo que vivi aqui, por este clube me ajudar na minha projeção. O clube e os adeptos nutrem muito carinho por mim. É uma relação que quero manter. O clube ajudou-me no meu crescimento. Estou muito grato".