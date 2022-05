Presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, já reagiu à saída de Diogo Boa Alma do cargo de diretor desportivo.

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, comentou, em declarações a O JOGO, a saída do diretor desportivo Diogo Boa Alma do clube vimaranense. O profissional iniciou funções nos vitorianos após as eleições de 5 de março, mas esteve no cargo durante pouco tempo - menos de dois meses.

"O meu principal trunfo eleitoral foi dizer que o diretor desportivo do Vitória nunca teria carta branca. Só tenho que lhe desejar o melhor, sucesso a nível profissional e também a nível pessoal. Nada mais tenho a dizer sobre o Diogo Boa Alma. O planeamento da próxima época continua a ser feito e nada está em causa relativamente ao nosso projeto. O novo diretor desportivo será anunciado brevemente. Essa pessoa já está encontrada e é alguém em quem confio a 100% e que saberá trabalhar em equipa", referiu o dirigente, ao nosso jornal.

"O mais importante de tudo é que já temos garantido o sexto lugar no campeonato. Porém, não vamos baixar os braços na luta pelo quinto lugar", acrescentou.