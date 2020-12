"O maior elogio que se pode fazer ao Zaidu é que ninguém se lembra do Alex Telles"

João Henriques, treinador do V. Guimarães, identifica as qualidades do FC Porto e elogia o salto de Zaidu, que treinou no Santa Clara.

Respeito ou muito respeito pelo campeão FC Porto? "O respeito é o mesmo por todas as equipas. Todas elas merecem o nosso respeito. Todas elas têm as suas competências, têm as suas armas, todos os jogos vão ser muito difíceis. Preparamos os jogos da mesma forma, com a mesma ambição, com a mesma vontade de vencer, com o FC Porto ou com outra qualquer equipa."

Qualidades do FC Porto: "O FC Porto começa por ser forte no seu treinador, incutiu esta dinâmica de vitória que o clube tem tido nos últimos anos. Interna e internacionalmente, a equipa tem demonstrado essa competência e começa logo pelo seu treinador. E ao dizer que começa logo no seu treinador é a equipa que vale. Não é um chavão, é uma equipa forte, tem as suas individualidades, todos eles têm muita qualidade. Quando se lesionaram o Marcano e o Pepe, toda a gente pensou que o FC Porto não ia conseguir ultrapassar essas lesões, no entanto quem os substituiu teve competência para trazer o FC Porto para esta competência de vitórias em termos internacionais."

Elogios a Zaidu, que treinou no Santa Clara: "É o reencontro com um menino de muita qualidade. Não me surpreende a qualidade que está a exibir nesta altura. O maior elogio que se pode fazer ao Zaidu é que, nesta altura, ninguém se lembra do Alex Telles. Tudo o resto não é novidade para mim, sei o que pode fazer, é mais um dos bons jogadores que o FC Porto tem."