Um enorme susto tomou conta de todos os que seguiam o V. Guimarães-Belenenses, quando ao minuto 78 do jogo todos viram Rochinha cair inanimado no relvado do Estádio do D. Afonso Henriques.

Na sequência de canto, o jogador vitoriano chocou - cabeça com cabeça - acidentalmente com Tomás Ribeiro e Allison Safira, caindo inanimado no relvado. Uma situação que gerou enorme apreensão e a pronta ação das equipas médicas, que terão mesmo utilizado um desfibrilhador para ajudar o jogador a recuperar os sentidos.

Seis minutos depois, com o estádio todo a gritar o seu nome, Rochinha foi evacuado de maca para uma ambulância, que o levou para uma unidade hospitalar próxima do estádio.