Moreno, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão do jogo de sábado, em Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira: "A preparação foi exatamente igual a todos os jogos que tivemos, com o mesmo rigor e a mesma disciplina. Temos de perceber aquilo que vamos encontrar em Paços de Ferreira, uma equipa que não tem os pontos que certamente idealizava, mas tem uma equipa técnica competente e a prova disso foi o trabalho fantástico que o César [Peixoto] fez na época passada. Tem um misto de jogadores experientes e outros jovens com muito talento e que num futuro muito próximo serão certezas do nosso campeonato. Temos de perceber as dificuldades que vamos ter em Paços de Ferreira e não podemos olhar para a classificação. Se fizemos isso, é o pior que podemos fazer para preparar o jogo de amanhã. Os atletas fizeram uma semana de treino boa e fazem-nos acreditar que vamos fazer um bom jogo e conquistar os três pontos."

Benfica: "O grau de dificuldade do jogo com o Paços de Ferreira é o mesmo do jogo com o Benfica. Pode ser estranho ouvir isto, mas é mesmo assim, porque os jogos do nosso campeonato são todos difíceis. Agora, este jogo vai certamente pedir coisas diferentes. Dentro disto, temos de manter o mesmo rigor que tivemos com o Benfica, percebendo que temos de ter mais bola no jogo se amanhã e temos de criar mais oportunidades."

Castigo a Douglas: "Prefiro focar-me só naquilo que posso controlar. As imagens são elucidativas. Esta semana falou-se muito de coisas extra-futebol e só quero concentrar-me na minha equipa e na qualidade de jogo que temos. É nisso que nos temos de concentrar. Aquilo que se passou à volta do jogo com o Benfica e o que poderá acontecer amanhã fora do campo, para mim não é importante. Temos de nos focar naquilo que podemos controlar e isso já já muito trabalho. Essas coisas à volta do jogo para mim não são importantes."

Mudanças no onze: "Poderá haver mudanças. Confiamos em todos os jogadores que temos à disposição e a prova disso é que já foram todos utilizados, mas o jogo pode pedir coisas diferentes e temos jogadores com características diferentes. Não tem nada a ver com o rendimento que algum atleta possa ter tido como Benfica, mas apenas com aquilo que o jogo nos possa pedir."

Reencontro com César Peixoto: "Todos os treinadores estão numa situação tremida e difícil. Quando os resultados não aparecem os treinadores são os primeiros a ficar nessa situação, mas reconheço que o César [Peixoto] tem competência. Se não fosse assim ele não tinha feito o trabalho que fez na época passada no Paços de Ferreira, Nesta temporada as coisas não estão a sair como o César e o Paços idealizavam, mas, se nos focarmos nisso, esse não é o caminho. Desejo a maior sorte do mundo ao César, mas apenas depois do jogo, porque amanhã queremos ir lá fazer um bom jogo e ganhar."