Minuto 82: Janvier fura as redes do Marítimo com uma bomba que só parou onde a coruja dorme. Francês estreia-se a marcar na Liga Bwin com um golo que será certamento um dos candidatos a melhor tento do campeonato

Leia também Internacional Eliminação europeia já causa vitímas no PSG: dois nomes na porta de saída Após a despedida nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o PSG quer limpar a casa e já tem dois nomes apontados à saída: Ángel Di María e Gini Wijnaldum