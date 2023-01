O dia em que Sérgio Conceição se emocionou no castelo

Último triunfo dos vitorianos em casa contra o FC Porto foi há sete anos, quando o atual treinador portista estava no banco minhoto. Conversa no fim do jogo foi marcante.

No duelo frente ao FC Porto, na noite deste sábado, o Vitória vai lutar também contra o peso da história.

O Vitória vai tentar contrariar a onda negativa da época, sem vencer há sete jogos, mas também o histórico em casa contra o FC Porto. Após o triunfo em 2015/16, apenas conseguiu um empate.

Em 87 jogos realizados em casa perante os dragões, os minhotos não foram além de 20 triunfos, registando ainda 23 empates e 44 derrotas. E para se encontrar o último êxito no D. Afonso Henriques contra os portistas é necessário recuar até à época 2015/16, ou seja, há sete anos, curiosamente quando o atual treinador do FC Porto orientava a equipa vitoriana.

O jogo teve uma envolvência polémica e Sérgio Conceição acabou emocionado no balneário vimaranense, depois de Bouba Saré ter apontado o único golo do encontro, num lance em que Casillas não ficou lá muito bem na fotografia.

20 triunfos - Dos 87 jogos realizados em casa frente ao FC Porto, o Vitória venceu 20, empatou 23 e perdeu em 44 ocasiões, com um registo de 84 golos marcados e 142 sofridos.

Na semana que antecedeu esse jogo, Sérgio Conceição tinha sido apontado ao banco do FC Porto, o que gerou uma onda de comentários que desagradou ao treinador. A verdade é que o conjunto vitoriano venceu com o tal golo do médio burquinês e Conceição não conteve a emoção no balneário, tendo agradecido aos jogadores o empenho em campo, que serviu para contrariar quem defendia a tese que o treinador poderia facilitar a missão portista em Guimarães. No discurso aos jogadores, Conceição não evitou mesmo uma lágrima.

Ora, depois desse jogo, realizado em janeiro de 2016, o Vitória nunca mais ganhou ao FC Porto no D. Afonso Henriques, tendo acumulado cinco derrotas e apenas um empate, com nove golos sofridos e três marcados. Nas últimas três receções, a equipa vimaranense perdeu sempre, ainda que pela margem mínima em todas.

Sete anos - A última vitória dos minhotos em casa contra os portistas aconteceu na época 2015/16, graças a um golo solitário do médio burquinês Bouba Saré.

Na noite deste sábado, o Vitória tem a possibilidade de colocar um ponto final no jejum de triunfos, que dura já há sete jogos, como de estancar a onda de maus resultados frente ao FC Porto. Depois do jogo em que Bouba Saré virou herói, a equipa vimaranense só obteve mais um triunfo frente aos portistas, conseguido no Dragão, na época 2018/19, com Luís Castro no banco minhoto.

