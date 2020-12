"O Benfica não teve as 40 oportunidades que Jorge Jesus mencionou"

João Henriques falou no final do Benfica-Vitória, partida que os minhotos perderam nos penáltis, sendo eliminados nos quartos de final da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Vamos embora com um Amargo de boca. Fizemos um golo de bola corrida. Tivemos esse mérito. A única grande ocasião da primeira parte é nossa. O Benfica não criou uma real ocasião de golo na nossa baliza. Sabíamos o que podíamos explorar. Queríamos explorar as costas do Benfica. Conseguimos controlar o jogo posicional do Benfica.

Golo de penálti: "O nosso guarda-redes faz duas boas defesas, os restantes remates, poucos, foram enquadrados. O Benfica acaba por marcar de penálti depois de nós termos a oportunidade de fechar o resultado. Fizemos um grande trabalho defensivo. Foi um bom jogo da equipa, solidário, dentro do que pretendemos.

Jogo equilibrado: "O Benfica não teve as 40 oportunidades e as 15 chances que o treinador do Benfica mencionou. O nosso guarda-redes fez três defesas. Há estratégias e podia ter-me queixado disso há dias e não o fiz. Os jogos são equilíbrio, não só atacar. Os jogos têm vários momentos e fomos competentes e o Benfica, que tem um bom treinador, foi ineficaz. "

Crescimento: "Queríamos estar na final-four novamente. O ano passado o Vitória empatou aqui e chegou, hoje não chegou. Temos muito futuro pela frente. V. Guimarães está em crescimento, temos jogadores com qualidade. Faremos um V. Guimarães mais forte.