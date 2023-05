O atribulado caminho que levou o V. Guimarães até à Europa... 24 anos depois

Pedro Xavier, Abreu e Carvalho, nomes ligados ao emblema vitoriano, aplaudem a qualificação europeia e não escondem a ambição de a equipa terminar no quinto lugar

Passados 24 anos, o Vitória voltou a garantir, pelo segundo ano consecutivo, presença nas competições europeias, tal como aconteceu entre 1996 e 1999 e entre 1987 e 1989. Agora, sob o comando de Moreno Teixeira, o feito volta a ser alcançado pela 19.ª vez na história, numa época atribulada, que até chegou a fazer alguns adeptos duvidarem desta possibilidade.

Pedro Xavier lamentou as lesões ocorridas ao longo da época que prejudicaram o rendimento do clube, já Carvalho salientou a importância de Varela. Abreu apelou à renovação do treinador Moreno.