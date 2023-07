Nuno Santos quase a chegar ao V. Guimarães

Médio do Charlotte FC, dos Estados Unidos, tem tudo acertado para se tornar o sexto reforço para Moreno Teixeira. Jogador só aguarda luz verde para viajar para Portugal; Nuno Santos deixou de trabalhar integrado no plantel do Charlotte FC na semana passada, sinal do avanço nas negociações entre as partes. Médio vai tentar relançar a carreira com a camisola minhota.

Nuno Santos, 24 anos, vai ser reforço do Vitória. As bases do negócio entre as partes estão alcançadas e só falta o médio do Charlotte FC, dos Estados Unidos, submeter-se aos exames médicos para assinar contrato com os minhotos, cenário que está previsto para os próximos dias. Moreno Teixeira está, desta maneira, em vias de receber o sexto reforço da temporada, depois das chegadas de Charles, Ricardo Mangas, João Mendes, Telmo Arcanjo e Butzke.

Nuno Santos deixou de trabalhar com o plantel do Charlotte na semana passada, sinal evidente do avanço nas negociações entre o emblema americano e o Vitória, tanto assim que, nesta altura, o jogador só aguarda luz verde para viajar para Portugal. Há quase um ano, o clube da MLS pagou ao Benfica um milhão de euros para contratar o médio-ofensivo, valor respeitante a metade do passe, querendo agora reaver parte do investimento (contrato até 2024). Nesse sentido, e este é um aspeto do negócio ainda por confirmar, o Vitória poderá ter fechado a contratação por uma verba inferior à que o Charlotte pagou aos encarnados.

Com formação dividida entre o Boavista, FC Porto e Benfica, Nuno Santos conhece bem o campeonato português, fruto de experiências no Moreirense, Boavista e Paços de Ferreira, sempre por empréstimos dos encarnados. Nos Estados Unidos, o médio não jogou muito e na última temporada acabou por ser desviado para o Crown Legacy, a equipa secundária do Charlotte. Com uma cotação atual de 2,5 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, Nuno Santos vai ter a possibilidade de relançar a carreira no Vitória.

Meio-campo em reformulação

A chegada iminente de Nuno Santos vai originar uma reformulação do plantel do Vitória, mais concretamente na zona intermédia, uma vez que Moreno Teixeira ficará com unidades em excesso (nove, contando com Diogo Sousa, 17 anos, chamado a integrar os trabalhos de pré-época). A possibilidade de a SAD vitoriana transferir um médio não está também descartada, se bem que esse cenário dependa do valor das propostas.