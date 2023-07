Nuno Santos está nos planos do V. Guimarães

Médio que está no Charlotte FC, dos Estados Unidos, já tinha sido alvo dos vitorianos em 2022.

Nuno Santos está nos planos do Vitória para reforçar o plantel de Moreno. Depois de ter procurado contratar o médio de 24 anos no verão do ano passado, a SAD estará a tentar chegar a acordo com o jogador que está ligado contratualmente ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, onde fez nove jogos, cinco dos quais este ano. O último que o internacional sub-20 fez pelo clube da Major League Soccer foi a 2 de abril, contra o Toronto FC, do Canadá.

Desde o verão do ano passado no Charlotte FC, o médio passou, na formação, por Boavista, FC Porto, Belenenses e Benfica. Como profissional começou no Benfica B, onde fez quatro golos em 16 jogos em 2017/18, oito em 32 em 2018/19 e três em 19 partidas em 2019/20, temporada em que se mudou, em janeiro, para o Moreirense, onde apontou um golo em quatro jogos. Sempre cedido pelo clube da Luz, o jogador natural do Porto esteve em 2020/21 no Boavista (um golo em 30 jogos) e, em 2021/22, no Paços de Ferreira, onde fez seis golos e duas assistências nos 38 jogos em que participou. No verão de 2022 aceitou o convite do clube norte-americano quando tinha, entre outras propostas, uma do V. Guimarães.