Nuno Correia assina contrato profissional com o V. Guimarães

Defesa de 16 anos assina um vínculo válido por três temporadas.

Nuno Correia, defesa-direito de 16 anos, assinou um contrato profissional com o Vitória de Guimarães, válido por três temporadas.

"Depois de uma época tão boa a nível individual, fechar o ano com um contrato profissional é algo que motiva ainda mais para o futuro. Quero continuar a ser opção nos Sub-17, agora que já sou mais velho, e ter sempre o objetivo da Seleção. No entanto, sei que este último só depende daquilo que fizer no clube", referiu o jogador internacional pela seleção de Sub-16 de Portugal.

"Tenho de provar que este contrato não é em vão e que sou merecedor da confiança desta Direção", disse ainda, em declarações aos meios oficiais do emblema vitoriano.