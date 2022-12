Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, após o empate 0-0 com o Boavista, em jogo para cumprir calendário na fase de grupos da Taça da Liga. Os axadrezados já estavam apurados.

Objetivo falhado: "Não foi hoje que falhámos a meta de nos apurarmos para os quartos de final, mas nos dois primeiros jogos. Olhando para aquilo que este duelo nos proporcionava, acho que houve vários objetivos conseguidos."

Tempo de jogo: "Demos tempo de jogo a alguns atletas que não o tinham ou que estavam parados há um largo período, porque é diferente competir e jogar no Estádio do Bessa com uma equipa como a do Boavista do que só treinar. O jogo foi muito daquilo que estávamos à espera."

Análise: "Houve uma primeira parte equilibrada. No geral, não foi um bom jogo nem um tradicional Boavista-Vitória de Guimarães ou vice-versa, no qual há mais emoção e adrenalina. Deu para perceber algumas dinâmicas, mas acho que era evitável a expulsão do Jota Silva. A equipa deu uma boa resposta a jogar com 10 elementos, nunca se desequilibrou nem permitiu grandes oportunidades ao Boavista. O objetivo era ganhar, mas queríamos ter chegado a este duelo com a possibilidade de disputá-lo para irmos aos quartos de final."

Estreia de Gonçalo Nogueira a titular: "Se os miúdos tiverem de entrar, a equipa técnica confia neles. O projeto é este desde o primeiro dia. Nunca nos vamos desviar em função de resultados ou do que quer que venha de fora. O projeto é potencializar jovens atletas, rentabilizá-los e ter coragem de os lançar. Eles crescem nestes momentos competitivos, ao encararem estes adversários e pisarem estes palcos. É assim que vamos continuar."