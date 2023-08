Novo treinador: Paulo Turra ganha força para o lugar de Moreno em Guimarães

Paulo Turra foi vários anos adjunto de Luiz Felipe Scolari, tendo na última temporada do Brasileirão assumido o lugar de técnico principal do Athletico Paranaense

O novo treinador do Vitória de Guimarães pode ser estrangeiro, tendo um nome emergido nas últimas horas: Paulo Turra, 49 anos, antigo defesa central brasileiro que passou pelo clube em 2004/05, saiu há alguns dias do comando técnico do Santos e pode ser o escolhido de António Miguel Cardoso para ocupar o cargo subitamente deixado vago por Moreno Teixeira.

Paulo Turra foi vários anos adjunto de Luiz Felipe Scolari, tendo na última temporada do Brasileirão assumido o lugar de técnico principal do Athletico Paranaense, registando 25 vitórias em 36 jogos. Esta época, no Santos, foi despedido à sétima jornada. Carlos Carvalhal, Mário Silva e César Peixoto são outros nomes em cima da mesa.