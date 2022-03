Novo líder do V. Guimarães não evitou saída do goleador dos juniores para o Sporting

Francisco Canário fica livre no final da temporada. Tem 16 golos marcados em 21 jogos.

Melhor marcador do Campeonato Nacional de Juniores A, Zona Norte, com 16 golos apontados em 21 jogos, Francisco Canário vai trocar o V. Guimarães pelo Sporting no fim da época, sem que os minhotos tenham direito a compensação financeira.

O avançado de 18 anos tem contrato de formação e não chegou a acordo com a anterior Direção para assinar um compromisso profissional, estando já comprometido com o clube de Alvalade. Pouco depois de ter vencido as eleições, António Miguel Cardoso, o novo presidente do Vitória, ainda tentou evitar a transferência, mas já não havia forma de desfazer o acordo com os leões, pelo que a transferência, a custo zero, será mesmo uma realidade.

Recrutado em 2020 tendo como origem precisamente o Sporting (clube onde havia somado oito épocas), Francisco Canário foi um dos três jovens jogadores da equipa sub-19 que o Vitória inscreveu na Liga em janeiro (os outros foram Afonso Soares e Afonso Silva), pelo que há muito estaria no radar do técnico Pepa. Em breve seria encaminhado para os sub-23 (projeto agora com fim anunciado) ou para a equipa B, mas o contrato profissional não avançou.