Novo acionista da SAD do Vitória "aprovado": "Veio para subir e a pensar na Europa"

André Moreira era guarda-redes do Aston Villa quando Nassef Sawiris, agora acionista da SAD minhota, assumiu o clube inglês . Revela os ganhos de organização e planeamento.

Aprovada a entrada de capital da V Sports na SAD do Vitória, impondo naturalmente influência com base nos seus 46 por cento de ações e uma linha de crédito de 20 milhões de euros, muito se especula sobre o futuro do emblema de Guimarães no que acarreta ao reforço das ambições desportivas, para lá do necessário saneamento financeiro.

Não há dúvidas que a sociedade que abraçou a parceria com o Vitória tem um vistoso currículo desportivo que a qualifica particularmente e pode seduzir os adeptos, tendo como parâmetro de análise o trabalho desenvolvido desde a injeção de fundos no Aston Villa, quando o egípcio Nassef Sawiris se tornou proprietário do clube de Birmingham, em 2018/19, conferindo-lhe rapidamente a aura grandiosa da Premier League mesmo quando jogava no Championship.