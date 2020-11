Nova oportunidade para Carls ou Sílvio no Vitória

Lateral-esquerdo Gideon Mensah debate-se com uma lesão muscular e não poderá jogar em Arouca. João Henriques prepara defesa remodelada para a Taça.

As semelhanças entre a defesa do V. Guimarães que encarou o Sporting, na última jornada do campeonato, e a que subirá ao relvado do Estádio Municipal de Arouca no sábado, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, serão residuais.

O técnico João Henriques pretende que a equipa recupere a consistência que evidenciava até ao jogo com os leões (era a que sofria menos golos) e prepara mudanças no sector mais recuado, sendo já certa a baixa do ganês Gideon Mensah, condicionado por lesão numa coxa. Jonas Carls ou Sílvio são candidatos naturais à vaga no posto de lateral-esquerdo, podendo ainda verificar-se os regressos de Jorge Fernandes e Zié Ouattara.

São nomes familiares para os adeptos, mas foram desaparecendo da equipa, por opção técnica e até por castigo, como se verificou com o central Jorge Fernandes, punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com dois jogos de suspensão (não alinhou contra o Gil Vicente e o Sporting) na sequência da expulsão no dérbi com o Braga. Durante esse espaço de tempo, notou-se bem a ausência do ex-jogador do Kasimpasa e a equipa sofreu cinco golos (antes só contabilizava dois), tudo apontando para que este renda Mumin, reeditando com Suliman uma dupla mais oleada. Na direita, deverá reaparecer Zié Ouattara, uma vez que Sacko, ainda ontem ao serviço da seleção do Mali, chegará a Portugal praticamente na véspera do jogo da Taça. O primeiro saltou nesta época da equipa B e foi lançado no Bessa, na estreia do técnico João Henriques.