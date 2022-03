Nova Direção do V. Guimarães pondera três casos de jogadores em fim de contrato

Sílvio, Rafa Soares e Ricardo Quaresma estão em fim de contrato e, ao invés de Estupiñán, ainda não foram convidados a renovar. O lateral-esquerdo é o que soma mais minutos. Envolvido em várias frentes, o executivo presidido por António Miguel Cardoso aguarda por pareceres do técnico Pepa para tomar decisões.

A época acelera para o fim e a nova Direção do Vitória de Guimarães tem de decidir, com a máxima brevidade, se Sílvio, Rafa Soares e Ricardo Quaresma são para manter no plantel, depois de ter avançado, com caráter de urgência, para conversações com Oscar Estupiñán para renovar contrato.

Os dois laterais e o extremo também estão em fim de ligação, mas não estão no mesmo patamar do ponta-de-lança colombiano, pelo valor que têm no mercado, pela idade e pelo tempo de utilização. Esses parâmetros serão determinantes, assim como os pareceres do técnico Pepa, que, regularmente, tem sido consultado pelo executivo presidido por António Miguel Cardoso e pelo diretor-desportivo, Diogo Boa Alma.