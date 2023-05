Notícia em Espanha: central do V. Guimarães interessa ao Real Madrid

Mamadou Tounkara, defesa-central do V. Guimarães

Mamadou Tounkara estará a ser equacionado para a equipa B do Real Madrid, que vai disputar a subida à segunda divisao do futebol espanhol. O defesa-central tem contrato com os vitorianos até 2025.

A equipa secundária do Real Madrid, o Real Madrid Castilla, está de olho em Mamadou Tounkara, defesa-central de 21 anos que representa o Vitória de Guimarães. A notícia é adianta em Espanha pelo portal "Defensa Central", afeto aos merengues.

A equipa B dos blancos já assegurou um lugar no play-off de subida à segunda divisão do futebol espanhol e já começa a olhar para possíveis reforços para 2023/24. Tounkara é "um dos jogadores que mais agrada em Valdebebas" e está a realizar "um ano espetacular em Portugal", lê-se na publicação que diz mesmo que a ideia é ingressar nos "bês", mas com possibilidades de treinar com a equipa principal.

Nascido em França e com nacionalidade do Mali, o jovem jogador começou a jogar nos franceses do JA Drancy. Assinou pelos vimaranenses em 2020, começando pelos sub-23 e pela equipa B. Esta época já leva 16 jogos sob o comando de Moreno, tendo ainda outras três partidas pelo V. Guimarães B.

De referir que Tounkara está ligado aos minhotos até junho de 2025.