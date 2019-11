No Vitória há um avançado desaparecido... e até começou como titular

Alexandre Guedes foi titular no arranque da temporada, quando não havia outras soluções no plantel, e depois desapareceu das opções do treinador. Último jogo foi há dois meses.

Alexandre Guedes desapareceu das opções de Ivo Vieira. O ponta de lança não é visto desde o dia 14 de setembro, quando entrou para os últimos 20 minutos do jogo com o Aves, tendo, de resto, fechado a goleada por 5-1 à ex-equipa com um golo apontado no período de descontos. Depois desse jogo, relativo à quinta jornada do campeonato, o atacante nunca mais foi convocado pelo treinador vitoriano. Bruno Duarte, Léo Bonatini e André Pereira são os pontas de lança normalmente utilizados pelo treinador e, como se pode ver na infografia em baixo, todos têm características distintas e, por consequência, números diferentes.

Alexandre Guedes começou por ser o ponta de lança de serviço quando a equipa entrou em competição na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, realizada ainda em julho, numa altura em que o plantel estava a ser formado e o treinador não tinha as soluções ofensivas de que dispõe atualmente. Na parte final de agosto, já com Bruno Duarte contratado, o ponta de lança português começou a perder espaço, que ficou ainda mais reduzido com as chegadas de Bonatini e André Pereira, este último várias vezes utilizado numa ala. Sem surpresa, o camisola 9 não foi incluído na lista de jogadores enviada para a UEFA para a participação na fase de grupos da Liga Europa.

Na Taça de Portugal, prova em que o Vitória visitou o Sintra Football, em outubro, pensou-se que Alexandre Guedes podia ter uma boa oportunidade para voltar ao ativo, mas nem foi chamado. Com este panorama, e desde que o eixo ofensivo não seja afetado por lesões nos próximos tempos, o ex-jogador do Aves poderá ser colocado ou transferido no mercado de inverno, o que irá depender, claro, das propostas que a SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa venha eventualmente a receber.

Com dois golos marcados em oito jogos, Guedes ganha à concorrência direta nos dribles, com uma percentagem de sucesso muito superior, sobressaindo também na percentagem de duelos ganhos. Deste quarteto de opções, André Pereira é o único sem golos marcados, pelo menos enquanto atuou como ponta de lança, já que o jogador emprestado pelo FC Porto contabilizou um remate certeiro ao Aves, na quinta jornada, num jogo em que foi extremo-esquerdo.