Declarações de Miguel Pinto Lisboa, candidato pela Lista C à presidência do V. Guimarães, após ter votado na manhã deste sábado.

Tentativa de reeleição: "Sinto que a Lista C encarou de forma responsável este ato eleitoral. De forma clara, transmitimos o projeto que tínhamos para este Vitória e transmitimos que estamos disponíveis e com força para o implementar e desenvolver. Espero que este ato eleitoral decorra com a máxima serenidade e, no final, possamos ter um Vitória unido."

Pedido de união: "Mas uma união que seja efetiva. Não podemos ser hipócritas, há demasiado guerrilha no Vitória, há demasiadas pessoas que atiram pedras e escondem a mão e, de uma vez por todas, temos de estar unidos. Da minha parte, seja qual for o resultado, estaremos sempre unidos. Só temos um objetivo, que é o melhor para o Vitória e um Vitória maior."