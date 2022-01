Neno eternizado no Estádio D. Afonso Henriques em grafiti

Obra do artista Guel Do IT já está a ser executada e será revelada a 27 de janeiro, dia do aniversário do antigo guarda-redes, estando previstas mais homenagens no âmbito do centenário do Vitória

Um grafiti de grandes dimensões fará jus à memória de Neno no Estádio D. Afonso Henriques, sendo esta uma das várias homenagens que o Vitória de Guimarães e a Comissão do Centenário vão prestar ao antigo guarda-redes. O mural está a ser executado pelo artista Guel Do It e será revelado a 27 de janeiro, dia em que o antigo internacional português completaria o 60.º aniversário.

Em comunicado, o clube explicou que o grafiti preencherá a totalidade da parede junto à porta 10. "Da autoria do artista visual Guel Do It, que já executou os grafitis no interior do D. Afonso Henriques, a obra tem o objetivo de perpetuar a imagem de Neno, mas também o enorme simbolismo da sua ligação ao Vitória e à cidade de Guimarães", assinalou a mesma nota.