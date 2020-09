Nelson da Luz, reforço do Vitória, testa positivo à covid-19

Extremo angolano ainda fora integrado nos trabalhos do plantel, está assintomático e cumpre isolamento

Nelson da Luz, o mais recente reforço anunciado pelo Vitória de Guimarães, testou positivo à Covid-19, mas ainda não foi integrado no plantel. O extremo angolano está assintomático, vai cumprir isolamento, conforme o clube minhoto informou num comunicado divulgado no seu site oficial.

Comunicado na íntegra



"O Vitória Sport Clube informa que o jogador Nelson da Luz testou positivo a SARS-CoV-2 nos exames efetuados à chegada a Portugal, não obstante os resultados negativos que antecederam e permitiram a sua viagem.

Sendo este teste condição essencial para a integração dos jogadores no plantel, cumpre esclarecer que Nelson da Luz não chegou a integrar os trabalhos da equipa e que perante o teste positivo foram obviamente cumpridos os procedimentos protocolares, que passam pela notificação das autoridades sanitárias e pelo isolamento do jogador, que se encontra assintomático, e dos funcionários que com ele mantiveram contactos considerados de risco.

Tal como também decorre do protocolo, o grupo de trabalho do Vitória SC mantém a sua rotina de treino, mantendo-se igualmente a testagem regular do plantel, da equipa técnica e do staff de apoio."