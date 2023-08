"Nelson da Luz? Ou reverte a forma de interpretar a vida profissional ou não faz parte..."

Avançado teve impacto fenomenal na vitória do V. Guimarães contra o Gil Vicente. Procura a melhor versão, com Angola a esperar que faça mea culpa

Foram 28 minutos de ação, tempo suficiente para um pistoleiro provar que tem pontaria digna de um elenco arrojado, que atira para silenciar, sem medo de qualquer western, já que não faltam jogos que pedem sangue na guelra, vertigem e sobrevivência até ao último segundo. Apesar do entusiasmo à sua volta, Nelson da Luz ainda procura, nesta que é a terceira época, papel principal no Vitória, coisa rara num histórico de 52 jogos pelos conquistadores. As portas do onze abriram-se-lhe só 14 vezes e o momento vivido frente ao Gil Vicente, golo aos 82 minutos, com requinte individual, o remate e a convicção no arranque, transportou o extremo para o estado de graça que viveu num eletrizante dérbi minhoto com o Braga, que decidiu em 2021/22.