Nelson da Luz estreou-se a marcar em Paços de Ferreira: "Mudei a minha mentalidade"

Internacional angolano conta como marcou o golo do triunfo do Vitória de Guimarães: "Só pensei em ir para a frente, partir para cima do adversário e em fazer golo."

Com contrato até 2025, Nelson da Luz estreou-se a marcar no sábado, no Estádio Capital do Móvel, ao apontar o golo que permitiu ao Vitória de Guimarães derrotar o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga Bwin. O internacional angolano percorreu 64 metros com a bola controlada - começou antes da linha do meio-campo, passou por Erick Ferigra, central dos pacenses, e dentro da área desferiu um remate cruzado, sem hipótese para o guarda-redes Vekic -, tendo sido considerado o "homem do jogo" para os adeptos do Vitória de Guimarães. E também pela boa exibição efetuada no quinto jogo a titular no campeonato. "Acho que estive bem frente ao Paços de Ferreira, joguei bem, fiz o que o mister me pediu durante a semana e mostrei-o dentro de campo", afirmou aos canais oficiais do clube. "Consegui ajudar num resultado bom com o golo. No decorrer da jogada só pensei em golo. Ir para a frente, partir para cima do adversário, e tentar finalizar com sucesso. É um movimento que faço sempre, há outros que faço mas que não correram assim tão bem no jogo, mas aquele foi eficaz e consegui marcar a diferença."

Quinto jogo em nove sem sofrer golos

"É muito bom fazer jogos sem sofrer golos, dá-nos mais confiança no ataque, saber que a defesa está forte e firme, e para nós também nos podermos mostrar e marcar golos. Sou um avançado e os avançados têm de fazer golos. Acho que é importante dar continuidade no que tenho feito. Enquanto equipa, defendemos todos e no ataque temos de marcar, fazer golos, porque a defesa tem estado bem, e nós no ataque temos dar confiança à defesa de que estamos lá para ajudar".

Registo ultrapassado à terceira temporada no Vitória (13 jogos em três meses, 12 em 2021/22 e sete pela equipa B em 2020/21)

"Deve-se a muito trabalho e a manter-me sempre focado nas ambições. Mudei a minha mentalidade para uma de vencedor. Antes não pensava muito acima, mas agora quero conquistar mais patamares, principalmente aqui no Vitória."

Entendimento com Afonso Freitas na ala esquerda

"Já estou habituado a jogar com o Afonso. Desde a equipa B que partilhámos essa ala e é mais fácil para nós. Jogámos e treinámos juntos na equipa B e é só dar continuidade. Foi ele que me passou a bola no início da jogada e é bom ter essa ligação".

Segunda parte toda e uma porção da primeira, em Paços de Ferreira, com menos um jogador (expulsão de André Amaro). Apoio dos adeptos foi importante e o extremo espera que seja transposto para o jogo de sábado, em Canelas (Gaia), para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Temos uma união muito forte, a nossa força e vontade de vencer está altíssima e só queremos dar continuidade a isso. Continuem a apoiar-nos, os adeptos têm sido fantásticos e é muito bom poder contar com o vosso apoio e espero que nos apoiem sempre, e em Canelas estamos todos juntos."