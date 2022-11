Nélson da Luz eleito melhor jogador de outubro pelo Sindicato dos Jogadores

Avançado do Vitória de Guimarães bateu concorrência de Buntic (Vizela) e Taremi (FC Porto).

Nélson da Luz, avançado do Vitória de Guimarães, foi eleito o melhor jogador do mês de outubro da Liga Bwin, pelo Sindicato dos Jogadores.

O jogador do emblema minhoto, que marcou três golos, contribuindo para os três triunfos e um empate no referido mês, recolheu 16,13 por cento das preferências, superando Buntic (Vizela), com 13,25 por cento, e Mehdi Taremi (FC Porto), com 12,39 por cento.

O prémio de melhor jogador do mês da Liga Bwin é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé.