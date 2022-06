Nélson da Luz anima o mercado: rumor indica proposta de dois milhões

Jogador angolano surgiu na equipa principal do V. Guimarães em 2021/22.

O nome do avançado Nélson da Luz, 24 anos, surgiu associado ao Al-Taawon, atual décimo classificado na liga da Arábia Saudita, com indicação de que o clube estará na disposição de oferecer ao Vitória dois milhões de euros pela contratação do angolano que, nesta última temporada, a segunda no D. Afonso Henriques, começou a ser utilizado na equipa principal.

Com contrato até 2025, fez uma dúzia de jogos pelos bês e outra sob a orientação de Pepa, que o viu marcar três golos e fazer uma assistência.