Nelson da Luz afastado da seleção de Angola

Extremo da Vitória de Guimarães "não se apresentou" no estágio da equipa de Pedro Gonçalves por ter perdido o voo para Luanda, alegadamente por causa de um acidente de viação.

Nelson da Luz saiu da lista de convocados da seleção de Angola para os jogos contra o Gana, relativos à fase de qualificação da CAN'2023.



A Federação Angolana de Futebol informou, esta segunda-feira, que o selecionador Pedro Gonçalves fez três alterações no quadro de eleitos para os jogos no Gana - na quinta-feira - e em casa, com a a mesma seleção, na segunda-feira da próxima semana: Núrio Fortuna e Zito Luvumbo saíram por lesão e Nelson da Luz "por não se apresentar".



Ao que O JOGO apurou, Nelson da Luz perdeu ontem o voo para Luanda, depois de ter ficado retido muito tempo na auto-estrada devido a um acidente de viação. O jogador do Vitória de Guimarães entrou em contacto com os responsáveis da Federação Angolana de Futebol para lhe providenciarem um novo voo de Portugal com destino à capital do país, de forma a entrar no estágio da seleção o mais rapidamente possível, mas a solicitação efetuada não foi atendida. Assim, o extremo do Vitória vai ficar em Guimarães nesta paragem competitiva por causa das competições das seleções.