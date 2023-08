Negócio com o Austin "caiu" e Borevkovic volta ao V. Guimarães

O negócio da transferência do central croata para o Austin, do campeonato norte-americano, foi desfeito. O defesa croata é esperado hoje em Guimarães, mas a sua situação poderá conhecer nova alteração, já que os responsáveis vitorianos não excluíram a possibilidade de o colocar noutro emblema

Borevkovic é esperado esta sexta-feira em Guimarães. O acordo de transferência do defesa-central para o Austin, do campeonato norte-americano (MLS), foi desfeito, na sequência da mudança do diretor-desportivo, cargo agora exercido por Rodolfo Borrell, ex-Manchester City.

Uma vez que o negócio com o clube do Texas não se concretizou, Borevkovic retorna ao V. Guimarães. A situação do defesa croata, porém, poderá conhecer nova alteração, já que os responsáveis vitorianos não excluíram a possibilidade de colocar o jogador noutro emblema. Até ao final do mês, enquanto o mercado estiver aberto, Borevkovic é um ativo negociável.

Contratado em 2021, depois de três épocas bem-sucedidas ao serviço do Rio Ave, o ex-internacional sub-21 croata manteve-se apenas uma temporada no V. Guimarães (fez 29 jogos, no total da época), tendo sido emprestado, em 2022/23, ao Hajduk Split, da Croácia, onde participou em 18 jogos (15 a titular), incluindo nas contas as provas domésticas e a Liga Conferência, um dos quais como suplente contra os vitorianos.

O V. Guimarães pagou 1,2 M€ ao Rio Ave por 80 por cento dos direitos económicos de Borevkovic, e ficara com uma opção de compra dos restantes 20 por cento. Uma oportunidade que gerou, na altura, grande entusiasmo ao central, que se sentia ser capaz de "elevar a competitividade interna." Borevkovic foi titular na equipa, então, orientada por Pepa, em 28 dos 29 jogos que disputou.

Entretanto, a nova administração do Vitória liderada por António Miguel Cardoso encetou uma política de reestruturação salarial. Atendendo a que auferia uma retribuição anual acima do teto salarial dos 300 mil euros, o defesa deixou de constar no plantel da época passada. A solução passou pela sua cedência, no caso para o Hajduk Split, cujo protocolo previa o direito de opção de compra dos direitos desportivos do jogador por um milhão de euros. O que não sucedeu.

Quatro regressaram aos bês

Jota Pereira, Diogo Sousa, Rodrigo Duarte e Ni estão agora a treinar às ordens de Tozé Mendes, na equipa B. Os quatro jogadores integraram o estágio do plantel de Moreno, e até participaram na cerimónia de apresentação dos jogadores, que decorreu no Toural. De qualquer forma, serão acompanhados pelo treinador, que normalmente convoca os jovens da equipa B e dos sub-19 para algumas sessões de trabalho na Academia. Aliás, a aposta na prata da casa é ponto de honra na política de gestão da SAD do V. Guimarães. Entretanto, a equipa B goleou ontem o Ronfe, por 4-0, com destaque para um "hat-trick" de Dieu-Merci.

Lameiras e Celton Biai não param

​​​​​​​O guarda-redes Celton Biai e o ala Rúben Lameiras encontram-se a treinar com a equipa B, podendo, assim, prosseguir com a preparação e manterem o ritmo competitivo até encontrarem novo destino. Celton Biai (internacional sub-21) e Rúben Lameiras não fazem parte dos planos do V. Guimarães para esta época, embora tenham ainda mais uma época de contrato.