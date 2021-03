Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, após a derrota em casa do Sporting.

A estratégia: ""A estratégia resultou porque as oportunidades equivaleram-se. Tínhamos duas estratégias para o jogo: impedir que o Sporting chegasse às zonas de finalização, retirar-lhes profundidade, e a outra era a largura. Faltou-nos ser mais pressionantes na zona central. Os jogadores, por dentro, estavam a criar alguns desequilíbrios."

Resultado amargo: "Na segunda parte, não há praticamente situações. Soube a pouco este resultado porque, no número de situações, sentimos que foi uma questão de eficácia. Se tivéssemos tido a eficácia do Sporting, o resultado seria outro. O Sporting teve mais bola, mas nos queríamos explorar as costas da linha defensiva contrária, era por aí que queríamos fazer mais mossa no Sporting. Não conseguimos fazer golo, que era o que queríamos. Fomos arriscando, tentámos, mas o Sporting foi mais competente do que nós nesse processo defensivo. Fizemos um jogo mais competente, não foi bonito, foi mais nos duelos e nas disputas, mais apertado, mas o resultado final não nos agrada. Vínhamos aqui para ganhar, com uma estratégia montada, mas, infelizmente, sofremos um golo e não marcámos."

Estrelinha e insatisfação dos adeptos: "Hoje [sábado], mais uma vez, tivemos manifesta falta da estrelinha que tivemos noutras alturas. Naturalmente que os adeptos estão insatisfeitos porque não ganhámos. Essas manifestações são boas porque sabemos que estamos num clube grande. Estamos comprometidos, responsabilizados e muito confiantes que vamos voltar a fazer bem o que fizemos para trás e conquistar o que queremos no final da época. Estamos muito convictos de que vai acontecer. Todos juntos vamos conseguir somar os pontos necessários para, no dia 19 de maio, estarmos onde queremos."